ABEMA開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好きダンスバトル」の大反省会にて、ダンス未経験ながら過酷な練習に挑んだねねに対し、MCのかすと井上裕介（NON STYLE）から温かいエールが送られた。 【映像】「付き合ったばかりの時期で…」涙ぐむはると＆ねねの様子全パフォーマンス終了後、MCのかすが個人的なMVPとして指名したのは、女子メンバーのねねだった。自身もダンスが苦手だと語るかすは、