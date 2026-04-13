2026年7月3日（金）から運行開始JR西日本は、2026年夏から観光列車「ウエストエクスプレス（WEST EXPRESS）銀河」を京都・大阪〜新宮間で運行します。【画像】これが「京都と紀伊半島を結ぶ夜行列車」の運行時刻＆停車駅です運行期間は2026年7月3日（金）〜2026年9月30日（水）。新宮行きは夜行列車として月曜と金曜、京都行きは昼行列車として水曜と土曜に運転されます。所要時間は新宮行きが12時間22分、京都行きは6時間53分