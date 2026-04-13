俳優の木南晴夏（40）が13日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深0：55）に出演。天星術占い師・星ひとみ氏から衝撃の忠告を受けた。【写真】「2人だけでのお出かけ」木南晴夏＆姉・清香の2ショットこの日木南は現在放送中のフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜後10：00）で共演する俳優の中村俊介とともにゲスト出演。そしてそんな2人を占ったのが星氏だった。木南は