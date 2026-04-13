開催：2026.4.13 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 2 - 8 [ツインズ] MLBの試合が13日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとツインズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はマックス・シャーザー、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。 1回裏、2番 ドールトン・バーショ 4球目を打っ