馬主の吉田勝己氏は24年にステレンボッシュで制して以来、桜花賞2勝目。JRA・G1はコスタノヴァで制したフェブラリーSに続く11勝目となった。吉田氏は「（曽祖母が）サクラファビュラスで、昔からの血統だったのでうれしいですね」と頬を緩める。阪神JFからのG1連勝となり「直行のローテーションも良かったかもしれないけど、こんなに強いとは思わなかった」と愛馬の走りに目を細めた。