ブンデスリーガ 25/26の第29節 マインツとフライブルクの試合が、4月13日02:30にメ―ヴァ・アレーナにて行われた。 マインツは川崎 颯太（MF）、佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、デリー・シェアハント（FW）、ルーカス・ホラー（FW）らが先発に名を