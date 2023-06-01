開催：2026.4.13 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 8 - 2 [マーリンズ] MLBの試合が13日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとマーリンズが対戦した。 タイガースの先発投手はタリク・スクバル、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。 1回裏、5番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトスタンドへのスリー