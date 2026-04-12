ラグビーのＮＴＴリーグワン１部、横浜は１２日、南アフリカ代表ＳＨファフ・デクラークが２０２５−２６シーズンをもって退団すると発表した。横浜は公式ホームページに「デクラーク選手は２０２５−２６シーズン終了まで横浜キヤノンイーグルスの一員として、ともに戦ってまいります。シーズン中の発表となりますが、移籍先を含む関係者の皆様のご都合を総合的に勘案し、このタイミングでのご報告となりましたことをご理解いた