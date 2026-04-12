墜落したF-15E乗員2人の救出にのべ155機投入2026年4月3日、イラン西部上空で戦闘中だったアメリカ空軍のF-15E「ストライクイーグル」が撃墜され、2名の乗員（パイロットと後席のWSO＝兵器システム士官）がイラン国内に取り残されました。【画像】あの…救出ですよね？ これがWSOがもっていく装備ですアメリカ軍は直ちに救出作戦を発動し、最終的には爆撃機を含めた155機もの航空機と特殊部隊まで投入する大規模作戦へと発展し