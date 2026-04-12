【漫画】本編を読む『甘い沼は地獄の味がする 妻バレでも別れてくれない不倫カレシ』（ミカン：原作、ゆいじ：作画/KADOKAWA）は、ダメだとわかっているのにやめられない恋にハマってしまう女性の心理を描いた物語だ。タイトルの通り、本作のテーマは甘い裏切りの後に訪れる、地獄のような関係である。主人公は美容師・ミカン。2年ほど付き合っていた彼氏と別れたばかりの彼女は、恋愛相談に乗ってくれていた女性常連客の夫・タ