ロケットの開発時に放出される水素の回収・活用に関する共同研究に向け、能代市とJAXAと神奈川の会社が、先月業務提携を結びました。ロケットの打ち上げには、大量の液体水素が燃料として使用されます。水素ドローンや小型水素モビリティの開発などに取り組む神奈川の会社「ロボデックス」によりますと、発射時の安全対策やさまざまな過程で、かなりの量の水素が大気中に放出されているということです。 今回、ロボテッ