ロケットの開発時に放出される水素の回収・活用に関する共同研究に向け、能代市とJAXAと神奈川の会社が、先月業務提携を結びました。



ロケットの打ち上げには、大量の液体水素が燃料として使用されます。



水素ドローンや小型水素モビリティの開発などに取り組む神奈川の会社「ロボデックス」によりますと、発射時の安全対策やさまざまな過程で、かなりの量の水素が大気中に放出されているということです。

今回、ロボテックスが国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構「JAXA」、能代市と共同で取り組む研究は、この未活用の水素を回収し、水素ドローンや小型水素モビリティなどへの活用の道筋を三者で探求するというものです。



宇宙開発の現場から生まれる水素を地域社会の課題解決に利活用する、新たな水素社会の事業モデルの構築を通じて、宇宙産業と地域社会が手を取り合う新たな共創の形を目指します。



ロケットの打ち上げでは推進剤として液体水素が使われ、様々な試験でも使用されていて、JAXA能代ロケット試験場でも液体水素が使われています。



液体水素は貯蔵時に気化してボイルオフガス＝BOGが発生していて、このBOGは大気中に放出されているため、JAXAでは以前からこのBOGの利活用の検討をしていました。



また、能代市では、液化水素貯蔵タンクから発生するBOGを回収・再利用し、企業や研究機関へ供給する仕組みの構築と、水素関連の研究開発・実証を行う拠点の整備を柱とする「水素ラボ構想」を推進する取り組みをしています。



能代市はこの取り組みを推進し、水素関連ベンチャーの参入促進や技術開発、人材育成を進めることで、脱炭素社会の実現と地域経済の活性化を図りたい考えです。

ロボデックスでは、すでに水素ドローンをはじめ、小型水素モビリティ、また水素燃料電池発電機の開発を進めていて、水素タンクの同一規格化によるマルチユース基盤を構築しているということです。



「宇宙の現場で生まれた水素が、地域の暮らしを守るエネルギーとして循環する。」という目標に向けて、この共同研究は、その第一歩となるものだということです。