「自分の感覚ではPKだと思いました」浦和レッズの金子拓郎がそう証言したのは、東京ヴェルディ戦（４月12日）の“疑惑のシーン”について。１−１で迎えた81分、金子がペナルティエリア内で吉田泰授に倒されたようにも見えたが、結果はノーファウルだった。「ずっと掴まれているのは分かっていてファウルかなと思いましたが、そういうレフェリーの判定だったので」倒された直後、金子が右手でピッチを叩くアクションからも悔し