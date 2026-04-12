【モデルプレス＝2026/04/12】元HKT48で女優の田中美久が4月12日、自身のInstagramを更新。ショート丈Tシャツとデニムパンツのプライベートショットを公開した。【写真】24歳元HKT「透明感すごい」美ボディ際立つTシャツコーデ◆田中美久、ショート丈Tシャツから美ウエストチラリ田中は「お仕事終わりにお友達4人と愛犬でランチ アサイーボウルも美味しかったっ」とコメント。サイドを絞ったドローストリングのショート丈Tシャツと