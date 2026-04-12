田中美久、美ウエスト際立つショート丈ドロストTシャツ姿に反響「カジュアルだけどセクシー」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/04/12】元HKT48で女優の田中美久が4月12日、自身のInstagramを更新。ショート丈Tシャツとデニムパンツのプライベートショットを公開した。
【写真】24歳元HKT「透明感すごい」美ボディ際立つTシャツコーデ
田中は「お仕事終わりにお友達4人と愛犬でランチ アサイーボウルも美味しかったっ」とコメント。サイドを絞ったドローストリングのショート丈Tシャツとデニムパンツで愛犬と一緒にカフェを楽しむ様子を公開し、引き締まった美しいウエストを見せている。
この投稿に、ファンからは「カジュアルだけどセクシー」「可愛すぎる」「透明感すごい」「スタイル抜群」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元HKT「透明感すごい」美ボディ際立つTシャツコーデ
◆田中美久、ショート丈Tシャツから美ウエストチラリ
田中は「お仕事終わりにお友達4人と愛犬でランチ アサイーボウルも美味しかったっ」とコメント。サイドを絞ったドローストリングのショート丈Tシャツとデニムパンツで愛犬と一緒にカフェを楽しむ様子を公開し、引き締まった美しいウエストを見せている。
◆田中美久の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カジュアルだけどセクシー」「可愛すぎる」「透明感すごい」「スタイル抜群」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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