◇RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA（2026年4月12日マリンメッセ福岡）格闘技イベント「RIZIN」は12日、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」をマリンメッセ福岡で開催。休憩前に朝倉未来がケージに上がって、ファンにあいさつ。近日中に復帰戦の発表した。休憩前に榊原CEOに呼び込まれてケージに上がった未来。「3日前ぐらいから福岡にいます。メシもウマいし、人当たりもいいし、女の子も可愛いし、最高です」とファンにあい