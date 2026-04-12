◇RIZIN.53（2026年5月10日 GLION ARENA KOBE）

格闘技イベント「RIZIN」は12日、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」をマリンメッセ福岡で開催。休憩前に朝倉未来がケージに上がって、ファンにあいさつ。近日中に復帰戦の発表した。

休憩前に榊原CEOに呼び込まれてケージに上がった未来。

「3日前ぐらいから福岡にいます。メシもウマいし、人当たりもいいし、女の子も可愛いし、最高です」とファンにあいさつした。

そして6月14日にマリンメッセ福岡で開催されるブレイクダウンについて宣伝した上で「僕の復帰戦が近々発表されると思います」と復帰戦を示唆した。

昨年大みそかに開催された「RIZIN 師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）のメインイベントで、RIZINフェザー級タイトルマッチ王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフに挑戦した未来。“路上の伝説”は10周年を締める大みそかで1Rで散った。4年ぶりの大みそか大会参戦となったRIZIN10周年イヤーを締めるビッグイベントでもRIZINのベルトには届かなかった。眼窩底骨折の重傷を負って、試合後には救急搬送された。

しっかりケガも治して、再びRIZINの舞台に“路上の伝説”は帰ってくる。