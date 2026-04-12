「巨人０−２ヤクルト」（１２日、東京ドーム）巨人が今季２度目の完封負けを喫した。前日休養したダルベックが４番に復帰。１番に今季初めて門脇を据える新オーダーで臨んだ打線が、ヤクルト先発の高梨の前に沈黙。六回まで完全投球を許した。七回１死から２０人目の打者、中山が七回１死から放った中前打がチーム初安打。しかし泉口が遊ゴロ、ダルベックが見逃し三振に倒れた。試合後、阿部監督は「いいピッチングをさ