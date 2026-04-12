「巨人０−２ヤクルト」（１２日、東京ドーム）

巨人が今季２度目の完封負けを喫した。

前日休養したダルベックが４番に復帰。１番に今季初めて門脇を据える新オーダーで臨んだ打線が、ヤクルト先発の高梨の前に沈黙。六回まで完全投球を許した。

七回１死から２０人目の打者、中山が七回１死から放った中前打がチーム初安打。しかし泉口が遊ゴロ、ダルベックが見逃し三振に倒れた。

試合後、阿部監督は「いいピッチングをされたし、流れを自分たちで持ってこられなかったですね」と振り返った。

七回は門脇、中山の１、２番コンビがどちらもフルカウントまで粘り、何とか塁に出ようとする姿勢は見せた。「そうですよね。レギュラー、決まってませんので。みんな競争と思って。結果を残せば使いますし、残さなかったら競争ですから。そういうつもりで、毎日ちょっと考えて使ってますけどね」と阿部監督。次戦は１４日から敵地で阪神戦。「とにかく次は甲子園なんで。チャレンジしに行きますんで。バッチリ切り替えて頑張りたいなと思います」と前を向いた。