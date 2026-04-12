「もう20年以上前のことになりますね。ヨン様（ペ・ヨンジュン）の作品は、映画も含め、かなりの数の吹き替えをやらせていただきました。ある時期（'07年のドラマ『太王四神記』）以降、あまり作品に出演されなくなって、仕事がなくなりましたけど（笑）」【写真】「圧倒的に僕が悪い」当時を赤裸々に明かした萩原聖人そんな冗談でインタビューの場を和ませてくれた萩原聖人。韓流ブームを巻き起こした『冬のソナタ』が日本特別