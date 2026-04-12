2025年1月に引退を発表したサッカー元日本代表の柿谷曜一朗さん（36）の妻でタレントの丸高愛実さん（35）が2026年4月9日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「珍しく髪の毛アップ」丸高さんは、「珍しく髪の毛アップ」「とある撮影でした」といい、髪の毛をアップにして、白いオフショルトップスを着こなす笑顔ショットを投稿した。近況を報告しつつ、最後は「新生活、無理せず頑張ろうね」と締めくくってい