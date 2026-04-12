利便性とスポーツ性を両立海外市場では、国内メーカーが開発したものの、日本市場に導入されていないユニークなモデルが存在します。ここでは、インドネシアに導入されているスズキのアンダーボーンスポーツモデル「Satria（サトリア）」シリーズについて解説します。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「サトリア」です！ 画像で見る（12枚）2025年11月8日に発表された新型「サトリアPRO」および「サトリアF150」は、デザ