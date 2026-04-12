利便性とスポーツ性を両立

海外市場では、国内メーカーが開発したものの、日本市場に導入されていないユニークなモデルが存在します。

ここでは、インドネシアに導入されているスズキのアンダーボーンスポーツモデル「Satria（サトリア）」シリーズについて解説します。

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2025年11月8日に発表された新型「サトリアPRO」および「サトリアF150」は、デザインが一新されたことに加え、ライディングの快適性を高めるための新技術が導入されています。

両モデルに共通して搭載されるエンジンは、排気量147ccの水冷4ストロークDOHC4バルブのシングルエンジンで、このユニットは最高出力13.5kw／10000rpm、最大トルク13.8Nm／8500rpmというクラス最大級のパフォーマンスを発揮します。

現行の排出ガス基準に適合したこの強力なエンジンを、スクーターなどで用いられるアンダーボーンフレームに組み合わせ、マニュアルミッションを採用するという希少なレイアウトが同モデル最大の特徴となっています。

また、俊敏なハンドリングと力強い加速性能、スリムな車体、そして機能的な装備を武器に、あらゆる走行状況で速さ、快適性、スタイリッシュさを提供することを目指して開発されています。

サトリアF150は、上位モデルのサトリアPROと同等の走行性能を維持しつつ、よりコンパクトでスタイリッシュなパッケージングが魅力のモデルです。

変速機には、クラッチ操作を滑らかにする「スズキクラッチアシストシステム（SCAS）」が採用されています。このシステムは加速時のグリップ力を高めるアシスト機能と、シフトダウン時の圧力を制御するスリッパー機能を備えています。

また、961mlの収納スペースも確保されています。価格は3100万ルピア（日本円で約29万円／以下、2026年4月上旬のレート）で、カラーは「パールブライトアイボリー／メタリックマットフィブロイングレー」と「メタリックミディアムブルー／メタリックマットフィブロイングレー」の2色が用意されます。

一方、シリーズの最上位に位置づけられる「サトリアPRO」には、安全性と快適性を向上させる先進装備が多数標準で搭載されています。

安全面では、前輪にアンチロック・ブレーキ・システム（ABS）が装備され、急ブレーキ時の車輪ロックを防ぎ、ライダーの転倒リスクを低減します。

デザイン面では、同社の「ジクサー250」を彷彿とさせる、よりダイナミックなLEDヘッドランプが採用されているのが特徴です。

利便性を高める機能も充実しており、スマートフォンとスピードメーターを連携させる「スズキライドコネクト」技術が搭載されました。専用アプリケーションを介し、Bluetooth接続によって駐車位置の表示、走行記録の確認、燃料消費量やメンテナンス時期のリマインダーといった機能が利用できます。

さらに、メーター画面にはナビゲーションシステムや各種通知、天気予報、速度制限リマインダーも表示可能です。

その他にも、スマートキーリモコンを携帯しているだけでエンジン始動やハンドルロックが可能なキーレスイグニッション装置や、モバイル機器の充電に便利なUSBポートも完備しています。サトリアPROの価格は3490万ルピア（日本円で約32万円）で、限定色の「キャンディマット・ボルドーレッド／タイタンブラック」が設定されています。

このユニークなモデルに対し、日本のユーザーからは「これぞスズキ」「唯一無二の変態マシン（褒め言葉）」といった声や、「この軽量な車体でこのパワーは相当速いはず」「ジャパニーズ・アンダーボーンの頂点」など、そのパフォーマンスを称賛するコメントが寄せられています。また、「このクラスでナビ連携までできるのか」といったように、優れた利便性にも注目が集まっているようです。