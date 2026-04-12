やっと念願がかなった。8日の10R「JRA交流神鍋山特別」でJRAのダンジョンヒーロー（牡3＝石坂、父バンブーエール）が8馬身差の圧勝。鞍上の藤懸貴志は2012年の初騎乗から11度目にして、園田競馬場で初勝利。先週4日のG3・ダービー卿CTで重賞2勝目を挙げた勢いそのままに、阪神アーバン競馬でも躍動した。思い切りが良かった。「小細工なしで行くのが最善だと思った」とハナを主張すると、一度も先頭を譲ることなく後続をグン