劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開記念舞台あいさつが11日、都内劇場にて開催。声優を務めた高山みなみ、小山力也、沢城みゆき、大塚明夫、三木眞一郎、横浜流星、畑芽育、そして蓮井隆弘監督が登壇し、大ヒットスタートを切った本作の見どころをたっぷりと語った。【写真】横浜流星ら登壇『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台あいさつの様子劇場版29作目となる今回の舞台は、神奈川・横浜。バイ