4月12日は「世界宇宙飛行の日」。日本時間きのう11日午前には、国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」で、宇宙飛行士を乗せて月の裏側を周回した宇宙船が、太平洋に着水し無事帰還したニュースで沸いた。【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告1961年4月12日――人類初の有人宇宙飛行を成功させた「ボストーク1号」が打ち上げられた日を記念し、「世界宇宙飛行の日」と国連が制定。人