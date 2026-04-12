現地４月11日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１第２節で、日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が、難敵クラブ・ブルージュとホームで対戦。１−２で逆転負けを喫し、レギュラーシーズン最後の２試合と合わせ、４連敗となった。STVVは22分に畑大雅、山本理仁、後藤啓介らが絡んだ流れるようなパス回しから、伊藤涼太郎が今季８点目を挙げ、先制に成功した。しかし、追加点を奪えずにいると、48分にキャプ