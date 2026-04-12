快進撃STVV、ここにきて４連敗…谷口彰悟が失点に絡むミス。超華麗連係で今季８点目マークの伊藤涼太郎が思いを明かす

快進撃STVV、ここにきて４連敗…谷口彰悟が失点に絡むミス。超華麗連係で今季８点目マークの伊藤涼太郎が思いを明かす