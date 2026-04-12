配偶者に万が一のことがあったら……そんな“縁起でもないこと”を積極的に考える人は、そう多くないでしょう。ただ、共働き家庭はほとんどの場合“2馬力”を前提とした家計バランスのため、特に所得が多いほうの配偶者に万が一のことがあった場合、家計破綻の危機が急激に高まるケースも少なくありません。そこで、万が一の事態に正しく備えるためにも知っておきたい「遺族年金の注意点」を、事例をもとにみていきましょう。教育