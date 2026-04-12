フリーアナウンサー膳場貴子が12日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」に生出演。7日に成立した本年度の予算について私見を述べた。今回は、一般会計総額が122兆3092億円と過去最大。番組では、審議時間をめぐって野党から批判が出ていることも紹介。参政党の神谷宗幣代表が「総理の集中審議を求めたが十分に応じられていない」などと語ったことも伝えた。衆院では通常1カ月程度かかる審議を15日に半減させ、現行制度最短とな