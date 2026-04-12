4試合ぶり4号は今季初の先頭打者本塁打【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス） ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦の初回に4試合ぶり4号となる先頭打者本塁打を放った。いきなりの一発に「やられたらやり返す大谷さん最高っす」「お返しの先頭打者ホームランきたー」とファンも歓喜だ。この試合、初回にレンジャーズのブランドン・ニモ外野手が先頭打