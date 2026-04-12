ダイソーの完全ワイヤレスイヤホンが、1,000円とは思えない完成度で驚きました！コンパクトなケースと軽量設計で持ち運びやすく、パープルのデザインもお洒落。低音域に厚みのあるクリアな音質や、快適な装着感、USB Type-C対応など実用性も十分で、日常使いにぴったりなアイテムです。要チェック♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：完全ワイヤレスイヤホン（TWS006、パープル）価格：￥1,100（税込）販売ショップ：ダイソ