1000円で買える域超えてるよ…【100均】だからって舐めてた…驚きの家電

ダイソーの完全ワイヤレスイヤホンが、1,000円とは思えない完成度で驚きました！コンパクトなケースと軽量設計で持ち運びやすく、パープルのデザインもお洒落。低音域に厚みのあるクリアな音質や、快適な装着感、USB Type-C対応など実用性も十分で、日常使いにぴったりなアイテムです。要チェック♪

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商品情報

商品名：完全ワイヤレスイヤホン（TWS006、パープル）

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480798431

ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン（TWS006、パープル）』が凄すぎる！

ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけた『完全ワイヤレスイヤホン（TWS006、パープル）』が、想像以上に高クオリティでした！

価格は￥1,100（税込）と、ダイソーのイヤホンラインナップではハイエンドモデル。パープルカラーがお洒落で、見た目だけでも100均感を感じさせない仕上がりです。

また、片耳約2.6gという軽さで、装着していることを忘れるほどのフィット感もGOOD。ネイルをしていても取り出しやすいのが地味に嬉しいです。

そして、ケースもイヤホン本体も非常にコンパクトで、横幅は単三電池より少し大きい程度。ポケットやバッグにスッと入るので、持ち運びのストレスがほとんどありません。

スマホ・パソコン・ミュージックプレイヤーなど、Bluetooth対応機器で使えます！

接続機器のBluetooth設定から、「DAISO_TWS006」を選択。サクッとペアリングしてくれます。

音質面では低音域にしっかり厚みがあり、クリアでなめらかなサウンドが魅力。

イヤホンは密閉型で、音への没入感も十分。長時間つけていても耳が疲れにくいのもポイントです。

また、このイヤホンはタッチコントロールタイプで、イヤホンのセンサーに触れることで各種操作が可能。そのため、装着時などの誤作動には注意です。

操作性はバッチリで、タッチセンサーの反応がスムーズ。使用時のストレスが少ないのも好印象です。

充電ケーブルは別売りで、USB Type-Cに対応しています。他のガジェットとケーブルを共有できるのも高評価です。充電時間はイヤホンが約1.5時間、充電ケースも合わせると約2.5時間です。

再生時間はケース併用で最大約10時間。単体でも約3.5時間と、日常使いには十分なスタミナ。通勤や通学、ちょっとした外出で使う分には困らないバランスの良さが魅力です。

今回はダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン（TWS006、パープル）』をご紹介しました。

日常使いはもちろん、「高価なイヤホンは失くすのが怖い」「サブ機として気軽に使いたい」という人にもぴったりの一台。

1,000円でここまで来たか…と驚かされるアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。