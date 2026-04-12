2026年4月、LINEヤフー社は新拠点「赤坂オフィス」の開設に伴い、週3回出社を原則とする体制への段階的な移行を公表した。この発表を受け、SNS上では議論が紛糾。特に旧ヤフーのXの採用アカウントが2020年9月に発信した「コロナ収束後もフルリモートを継続する」といった趣旨の過去投稿が改めて注目され、当時の方針との整合性を問う声が相次いでいる。この件について、30年以上人事の現場を見てきた組織人事コンサルタントの曽和