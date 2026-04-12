トランプ大統領の一挙一動に世界経済が振り回される。中東の石油に9割依存する日本への悪影響は甚大だ。半年後の物価を詳細に分析した。物価上昇は始まったばかりトランプ大統領がイスラエルと始めた「イラン戦争」が世界経済を震撼させている。イランは世界の原油の約2割が通過するホルムズ海峡を事実上封鎖。世界的に原油価格が急上昇している。「原油急騰は、まずガソリン価格という形で即座に顕在化します。これがいわば『ファ