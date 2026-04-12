エールディヴィジ 25/26の第30節 ヘラクレス・アルメロとアヤックスの試合が、4月12日04:00にエルフェ・アシトにて行われた。 ヘラクレス・アルメロはナジ・ウヌファー（MF）、レキンチオ・ゼフイク（FW）、マリオ・エンゲルス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスは板倉 滉（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ア