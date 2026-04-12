タレント明石家さんま（70）が11日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。俳優上地雄輔（46）の芸能界入りのきっかけとなったテレビCMについて語った。番組には、ゲストとして女優高岡早紀（53）が出演。高岡が1995年から放送された「アパガード」のCMの「芸能人は歯が命」というキャッチフレーズが流行語となり、大ブレークしたという話題になった。さんまは、「この時に、上地が横浜高校の