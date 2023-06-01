歌手華原朋美（51）が11日夜、自身のXを更新。謝礼金100万円で呼びかけた。「【緊急】東京発20時30分もしくは20時39分のグリーン車8号車9号車10号車の1番後ろの席に子供のリュックを子供が忘れてきてしまいました」と書き出した。その上で「見つけた方には100万円をお礼金として出します。子供の大切なものが沢山入ったリュックです。探して下さい。宜しくお願い致します」と呼びかけた。このポストに対して「これはお金の問題じゃ