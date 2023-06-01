【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐の新曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」が、テレビ朝日系“IMAnimation”枠他にて放送中のTVアニメ『あかね噺』のエンディング主題歌に決定した。 ■ED主題歌「AKANE On My Mind～饅頭こわい」は、ポジティブなエネルギーに満ちたポップソング 同アニメのオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」も手掛けている桑田佳祐。4月4日放送のTVアニメ