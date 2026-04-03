桑田佳祐、OP主題歌「人誑し / ひとたらし」に続きTVアニメ『あかね噺』のED主題歌も担当

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桑田佳祐の新曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」が、テレビ朝日系“IMAnimation”枠他にて放送中のTVアニメ『あかね噺』のエンディング主題歌に決定した。

■ED主題歌「AKANE On My Mind～饅頭こわい」は、ポジティブなエネルギーに満ちたポップソング

同アニメのオープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」も手掛けている桑田佳祐。4月4日放送のTVアニメ『あかね噺』第1話の放送では、番組の最後にオープニング映像がくる構成だったためエンディング主題歌はオンエアされなかったが、4月11日放送の第2話で、エンディング主題歌も桑田が担当していることが明らかとなった。

桑田が作詞作曲をいずれも手掛けた完全書き下ろしによるアニメの主題歌は、「人誑し / ひとたらし」がキャリア史上初だったが、今回の発表で早速そのキャリアを更新。エンディング主題歌も完全書き下ろし楽曲であり、オープニングとエンディングの主題歌両方を完全書き下ろしの形で手掛けること自体もキャリア初の出来事となる。

心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーで軽快なイントロから始まるエンディング主題歌「AKANE On My Mind～饅頭こわい」は、明るく飄々とした歌詞と桑田の骨太で伸びやかな歌声が、聴く人の背中をポンと押すかのようなポジティブなエネルギーに満ちたポップソング。

タイトルに“AKANE”というワードが入っているように、主人公の桜咲朱音を想起させるワードも多く、桑田佳祐が『あかね噺』に贈る、最大級の敬意と愛情が詰まった楽曲となっている。

今回の情報解禁にあわせてアニメのノンクレジットエンディング映像もYouTubeで公開。爽やかな夏の空気を感じさせるレトロタッチな映像に、高座・座布団・めくりといった本作ならではのモチーフが散りばめられた仕上がりとなっており、ラストには楽曲タイトルにもなっている“饅頭”が登場する遊び心あるカットも。

なお、「AKANE On My Mind～饅頭こわい」のリリース日などは未定。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■【画像】『あかね噺』キービジュアル第2弾

■関連リンク

TVアニメ『あかね噺』作品サイト

https://akane-banashi.com/

桑田佳祐 NEW 70’s 特設ページ

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp