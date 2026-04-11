【プレミアリーグ第32節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 1-2(前半1-1)ボーンマス<得点者>[ア]ビクトル・ギェケレシュ(35分)[ボ]エリー・ジュニオール・クルピ(17分)、アレックス・スコット(74分)<警告>[ア]ビクトル・ギェケレシュ(80分)[ボ]アドリエン・トリュフォー(77分)、エリー・ジュニオール・クルピ(79分)、ジェームス・ヒル(90分+6)観衆:60,210人