◇パ・リーグ楽天11―4オリックス（2026年4月11日楽天モバイル）楽天の捕手・太田が攻守で先発・早川を援護した。好リードで左腕を7回1失点の好投に導き、バットでもバックアップ。5回2死での1号ソロなど3安打2打点と活躍した。8年目の捕手は「早川が今年初の1軍登板で、絶対に勝たせてあげようという思いで一生懸命やった」と笑顔で振り返った。