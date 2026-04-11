神戸―名古屋後半、ピッチで救急車に乗せられる神戸・トゥーレル＝ノエスタサッカーJ1神戸―名古屋戦で11日、神戸のGK前川とDFトゥーレルが衝突し、救急車がピッチに入って選手を病院に搬送するアクシデントがあった。試合は約20分中断した。後半終了間際、ロングボールを処理しようとした前川の頭部と、トゥーレルのあご付近が激しくぶつかった。ピッチに倒れたままだったトゥーレルは病院へ。前川は担架で運び出された。ス