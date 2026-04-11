スズキの軽トラ「スーパーキャリイ」がマイナーチェンジを受け、2026年1月に発売されました。キャリイに対しキャビンを後方へ460mm拡大したのがセリングポイント。使い勝手の良さで、人気のモデルです。スーパーキャリイは2018年に登場。今回のマイナーチェンジで、フロントマスクの質感が上がりました。 ▲フロントマスクにグロスブラックの加飾が入るなどスポーティさが増した印象加えて、運転支援システムが充実。「デュアルセ