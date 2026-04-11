無骨で男前！オレンジ色の車体が目を引く「スーパーキャリイ Xリミテッド」はキャビン拡大で使い勝手も向上

スズキの軽トラ「スーパーキャリイ」がマイナーチェンジを受け、2026年1月に発売されました。キャリイに対しキャビンを後方へ460mm拡大したのがセリングポイント。使い勝手の良さで、人気のモデルです。

スーパーキャリイは2018年に登場。今回のマイナーチェンジで、フロントマスクの質感が上がりました。

▲フロントマスクにグロスブラックの加飾が入るなどスポーティさが増した印象

加えて、運転支援システムが充実。「デュアルセンサーブレーキサポートII」なる衝突被害軽減ブレーキをはじめ、前後のパーキングセンサー、それにLEDヘッドランプが全車標準装備となっています。

室内装備では、デジタルメーターディスプレイ、スマートフォントレー、助手席カップホルダーが新採用。さらに「HARD CARGO」の用品も充実です。

スーパーキャリイの魅力は、冒頭に触れたとおり、余裕あるキャビン。天井高が高いうえ、シート背後には奥行き250mmのスペースが確保されています。

▲キャビンはルーフ高も上がっている

機内持ち込みサイズぐらいの荷物は置けそうです。もうひとつの恩恵は、快適性が上がったこと。運転席シートはバックレストを最大40度までリクライニングできるし、前後スライド量も180mmあるのです。

乗った印象は、かなり好感がもてます。数値から想像するより、パワーが感じられます。発進も加速も、市街地では交通の流れをリードできるほど。

ステアリングフィールも鈍でなく、独特のクセも感じられません。ニュートルで、かつ、操舵に対して車体の反応もけっして悪くなく、きびきびと走れるのです。

今回乗ったのはオレンジ色の車体が目を引く「特別仕様車Xリミテッド」です。各所がブラックとなっていることに加え、側面とリアには「MT マウンテントレイル」の文字。

スーパーキャリイは、ベースグレード「L」（129万1400円〜）と「X」（145万9700円〜）があります。両グレードとも、駆動方式は後輪駆動と4WDが用意され、変速機は5段MTと4段AT。

「X」には、シートのリクライニング機構、パワードアロック、USB電源ソケット、オーバーヘッドシェルフ、それに4WD（5MT）車にはデフロック機構といったものが装備されます。

スーパーキャリイは、個人ユーザーをターゲットにしたモデル。くつろいでいられる広さのキャビンと、スポーツギアなど長尺物も積める荷台による使い勝手が喧伝されています。

■乗り心地が良く、走行中の車内は意外なほど静粛性が高い

▲荷台の幅は1410mm、奥行きは1410mm、奥まで使うと1975mmのものも搭載可能

オリジンをたどると、1961年にたどりつくキャリイ。軽トラづくりにおけるスズキの知見が活かされているなあと思うのは、キャビン下までくりぬいて最長1975mmのものまで載せられる設計の荷台です。

フレーム型のシャシーを採用し、サスペンションは、フロントが効率のよいマクファーソン・ストラットによる独立、リアが伝統的な半楕円リーフスプリングを用いたリジッド。

堅牢さに加えて、固定式リアサスペンションの恩恵で、サスペンションの動きの自由度が高く、舗装路面での乗り心地のよさは印象的でした。

▲車体色がオレンジだと鉄板が剥き出しでも雰囲気じゅうぶん

不整路面だとけっこう揺さぶられますが、荒れた路面の走行も想定して4WD車にはデフロック機構が用意されていることからしても、走行性能は高そうです。

全体の作りは良くて、豪華さはないけれど、質感は高めです。走行中の車内の静粛性は意外なほど高いので、音楽を聴きながらのドライブも楽しめるでしょう。

▲手前の助手席のシートバックは前に倒れテーブルとして使用可能

空港に行くときは、大きめのスーツケースだと荷台に、ということになるでしょうが、用品として、載せた荷物を保護するマットもあるので、これも問題なさそう。

▲シートバックスペースをいろいろ使えるようフックやバーなどの用品も用意されている

高速走行はいまひとつ得意ではないようですが、市街地を中心に、休日は家からそう離れていない釣り場とかキャンプ場に行くのはいいでしょう。乗り込むときから、気分がアガるスタイルです。

スズキでは、26年1月のマイナーチェンジにあわせて、HARD GEARが手がける用品をいろいろ用意してくれています。

▲天井高があがったぶん写真のオーバーヘッドシェルフなど実用的なモノ入れも増えた

荷室の使い勝手を高めるキャリアなどがあり、自分のライフスタイルに合わせたカスタマイズができるのも、魅力でしょう。

▲HARD CARGO社の用品をフル装備した「SUPER CARRY WORK & PLAY PRO」

（写真：SUZUKI）

スーパーキャリイ Xリミテッド

全長×全幅×全高：3395×1475×1885mm

ホイールベース：1905mm

車重：810kg

エンジン：658cc3気筒 後輪駆動

最高出力：37kW@6500rpm

最大トルク：59Nm@3500rpm

変速機：4段オートマチック

燃費：17.9km@l（WLTC）

価格：180万700円〜

>>スズキ「キャリー」

＜写真と文／小川フミオ＞

オガワ・フミオ｜自動車雑誌、グルメ誌、ライフスタイル誌の編集長を歴任。現在フリーランスのジャーナリストとして、自動車を中心にさまざまな分野の事柄について、幅広いメディアで執筆中

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