立ち技格闘技イベント「Ｋ―１ＧＥＮＫＩ」（１１日、東京・国立代々木競技場第二体育館）で、Ｋ―１ヘビー級王者のアリエル・マチャド（３８＝ブラジル）がクラウディオ・イストラテ（３０＝イタリア＆ルーマニア）を下し、王座防衛に成功。また、ミドル級とスーパーウエルター級の王座決定戦も行われ、新王者が誕生した。ヘビー級の王座戦はド迫力の打ち合いになった。マチャドはイストラテの強打のパンチを受けながらも、