アニメ『名探偵コナン』が『鳥人間コンテスト 2026』とコラボレーションすることが決定。アニメ内で鳥人間コンテストエピソードが放送される予定。【動画】「蘭姉ちゃんも運動神経良いから…」鳥人間たちの挑戦をコナンがナレーション今年で第48回を迎える『鳥人間コンテスト』と１月でテレビ放送30周年を迎えた『名探偵コナン』がコラボ。鳥人間コンテストの大会や番組内でも、さまざな『鳥人間』×『名探偵コナン』のコラボ