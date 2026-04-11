『名探偵コナン』、鳥人間コンテンストとコラボエピソード放送へ 会場で事件に巻き込まれる？ 他コラボ企画進行中
アニメ『名探偵コナン』が『鳥人間コンテスト 2026』とコラボレーションすることが決定。アニメ内で鳥人間コンテストエピソードが放送される予定。
【動画】「蘭姉ちゃんも運動神経良いから…」鳥人間たちの挑戦をコナンがナレーション
今年で第48回を迎える『鳥人間コンテスト』と１月でテレビ放送30周年を迎えた『名探偵コナン』がコラボ。鳥人間コンテストの大会や番組内でも、さまざな『鳥人間』×『名探偵コナン』のコラボ企画が進行している。
そして、放送時期は未定だが、『名探偵コナン』のアニメ内で、鳥人間コンテストエピソードが放送される。江戸川コナンが鳥人間コンテストの会場を舞台に、どのような事件に巻き込まれるのか。
また、鳥人間コンテスト公式YouTubeチャンネルでコナンが鳥人間コンテストの部門を解説してくれる特別な動画が公開されている。
動画では、コナンが、『鳥人間コンテスト』で実施されている「プロペラ機部門」「滑空機部門」について、見どころを紹介。プロペラ機部門の飛行記録が2時間以上となることに、「キック力増強シューズを履いていても難しい…」とコナンも驚く。また、学生記録は女性パイロットである滑空機部門に、「蘭姉ちゃんも運動神経良いから、良いセン行くかも！」と推理している。
【動画】「蘭姉ちゃんも運動神経良いから…」鳥人間たちの挑戦をコナンがナレーション
今年で第48回を迎える『鳥人間コンテスト』と１月でテレビ放送30周年を迎えた『名探偵コナン』がコラボ。鳥人間コンテストの大会や番組内でも、さまざな『鳥人間』×『名探偵コナン』のコラボ企画が進行している。
そして、放送時期は未定だが、『名探偵コナン』のアニメ内で、鳥人間コンテストエピソードが放送される。江戸川コナンが鳥人間コンテストの会場を舞台に、どのような事件に巻き込まれるのか。
動画では、コナンが、『鳥人間コンテスト』で実施されている「プロペラ機部門」「滑空機部門」について、見どころを紹介。プロペラ機部門の飛行記録が2時間以上となることに、「キック力増強シューズを履いていても難しい…」とコナンも驚く。また、学生記録は女性パイロットである滑空機部門に、「蘭姉ちゃんも運動神経良いから、良いセン行くかも！」と推理している。