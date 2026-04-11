高市政権となって初めての当初予算が過去最大の約122兆円で成立し、本格的な国会運営が始まった。高市総理を間近で取材してきたテレビ朝日政治部の前田洋平記者は、その政治スタイルを「イケイケ」と表現し、前例に囚われない強気な姿勢と今後の課題について解説した。【映像】国会前に「座り込む」高市早苗氏（1996年当時）高市総理のスタイルを象徴するのが、異例のスピード感だ。今年度の予算審議では、衆議院での審議時間