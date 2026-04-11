12日（日）は、オホーツク海の低気圧がゆっくりと北東進する影響で、北海道では午前中を中心に雨や雪が降るでしょう。また、風の強まる所もある見込みです。日本海側や太平洋側西部では、強風に十分注意をしてください。東北は北部を中心に朝までは雨が降り、雷雨となる所もありますが、日中は次第に晴れ間が広がるでしょう。ただ、昼過ぎにかけて風の強い状態が続きそうです。東北太平洋側南部では、西よりの暴風に警戒してくださ